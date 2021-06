Departament d’Educació ha enviat avui als centres educatius unes recomanacions que permetran flexibilitzar la celebració de les festes de final de curs, d’acord amb un informe del Departament de Salut. Tal com ha manifestat el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, "hem enviat recomanacions a tots els centres educatius de Catalunya perquè puguin obrir les portes a les famílies per les festes de final de curs, mantenint els protocols de seguretat, seguint l'informe del Departament de Salut". Aquesta mesura respon a la millora de la situació epidemiològica i al calendari de vacunació.

El conseller d’Educació ha explicat que el Departament va sol·licitar aquest informe a Salut per avaluar la possibilitat que els centres educatius poguessin fer aquestes festes i actes de graduació: “Avui ens ha arribat aquest informe, fa una estona hem enviat aquestes recomanacions als 5.340 centres del país, on els hi diem que podran obrir les portes a les famílies, per tal de fer aquestes festes de final de curs mantenint tots els protocols de seguretat recomanats per Salut”. ““Hem anat prenent les decisions durant el curs amb la màxima prudència i amb la màxima seguretat sanitària”, ha remarcat Gonzàlez-Cambray.

Josep Gonzàlez-Cambray ha destacat també que “són unes recomanacions en què autoritzem a les famílies que puguin entrar als centres per les festes de finals de curs i els actes de graduació, sempre pensant en l’alumnat, perquè és el centre de totes les decisions que prenem”.

El document “Recomanacions per a les festes de final de curs i actes de graduació” preveu que les activitats es facin de manera preferent a l’aire lliure. Pel que fa a l’aforament, en els espais exteriors s’hauran de fer sense superar les 500 persones, amb l’alumnat inclòs, i, en els espais interiors, en el cas que a l’acte hi participin les famílies, l’aforament serà del 50% de la capacitat de la sala amb un màxim de 250 persones, alumnat inclòs. Tot això respectant les recomanacions bàsiques de salut de distància, ventilació, mascareta, higiene de mans i neteja i desinfecció dels espais.