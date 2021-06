El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha anunciat aquest dijous que el Govern descarta aprovar una llei de pressupostos aquest any i que aposta per treballar directament en una proposta per ser aprovada el 2022. "És una obvietat perquè estem al mes de juny", ha especificat Giró durant el ple del Parlament en resposta a la interpel·lació de la diputada socialista Alicia Romero. "Un pressupost requereix temps, negociació i fer-ho ben fet", ha afegit el titular d'Economia i Hisenda. D'altra banda, Giró ha demanat actes com el de suport a l'ampliació de l'aeroport del Prat, protagonitzat per organitzacions del món econòmic, però per denunciar el dèficit fiscal i d'inversions a Catalunya pel part de l'estat espanyol.