El Procicat ha aprovat aquest dimecres allargar fins a la 1 de la matinada l'horari de la restauració, la cultura i les botigues de conveniència a partir de divendres. Fins ara podien obrir fins a la mitjanit. A més, també s'ampliarà del 50 al 70% l'aforament al comerç i als gimnasos, i es permetrà un 20% d'ocupació en activitats culturals i esportives a l'aire lliure que se celebrin en recintes amb capacitat per a més de 15.000 persones. Fins ara hi havia un màxim de 3.000 persones a l'aire lliure, que seguirà així per als locals més petits. A més, podrà obrir la restauració a dintre d'equipaments esportius i culturals, com sales de concert, teatres o cinemes. També s'incrementa del 30 al 50% l'aforament a parcs i fires d'atraccions.