El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat aquest dimarts les mesures cautelars plantejades per la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de restauració i musicals (Fecasarm), la Gestora Club DIR i altres, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i musicals, i l'Associació Nacional d'Empresaris de màquines recreatives i altres, en relació a les restriccions de la Covid-19 aprovades pel Govern. La secció tercera de la sala del Contenciós Administratiu considera que no es donen "les circumstàncies per entendre que són de caràcter urgent" i, per tant, dona temps a la Generalitat fins al pròxim 7 de juny per presentar al·legacions.

En el cas de la Gestora Club DIR – que comprèn una vintena de centres esportius – posava en qüestió la limitació d'aforament fixada per la Generalitat. Concretament es referia a la restricció de no superar un aforament del 50% en instal·lacions i equipaments tancats o a l'aire lliure, incloent les piscines. De fet, una de les propostes de la gestora és que aquest aforament es pogués ampliar fins al 70% en els dos casos.

La Fecasarm, per la seva banda, demanava aixecar la prohibició d'obertura dels locals i establiments que desenvolupen activitats d'oci nocturn. Un altre dels documents l'havia presentat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i musicals, amb la intenció d'anul·lar les limitacions dels horaris i les prohibicions del servei de bar en les seves sales arreu del territori català.

En aquest darrer informe, el TSJC diu que s'ha analitzat les mesures amb un criteri que té en compte "els valors del dret a la vida i a la salut", així com la "defensa d'un sistema d'assistència sanitària del qual s'ha de preservar els recursos". La sala, doncs, considera que la federació ha focalitzat les demandes en els seus "interessos particulars" sense tenir en compte els "interessos públics". En la mateixa línia es pronuncia respecte les mesures cautelars que demana l'Associació Nacional d'Empresaris de màquines recreatives i altres. Creu, que els arguments que exposa no "tenen una urgència" que no es pugui ajornar sense l'audiència de la part demandada. En els quatre casos dona temps a la Generalitat de presentar les corresponents al·legacions fins al pròxim dilluns 7 de juny.