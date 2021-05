L'ANC ha criticat els partits independentistes per esperar "concessions de l'Estat" i tornar Catalunya "als anys de l'Estatut" del 2006. En un acte polític aquest diumenge a l'Auditori de Cornellà de Llobregat, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha culpat les formacions per deixar que "s'instal·li el desànim i la decepció" a les bases del moviment. Per la seva banda, el vicepresident, David Fernàndez, ha afirmat que "el tren cap a la independència abandona la via morta i torna a la via principal", i ha avisat que serà la gent qui "torni a pilotar-lo". Fernàndez també ha asseverat que la independència és "el millor indult i la millor amnistia" per a totes les persones "empresonades, exiliades i represaliades".