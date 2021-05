L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha tancat provisionalment la seva platja després que s’hagin detectat elements cancerígens que sobrepassen els nivells tolerables. El consistori ha pres aquesta decisió després d’accedir a un estudi sobre la contaminació a la capa superficial de la sorra, avançant per Tot Barcelona. Segons ha determinat aquesta anàlisi, existeix risc per a la salut en una zona de la platja, especialment per als banyistes de menor edat.