L’advocat de l’Associació 11M Afectats del Terrorisme, Antonio García, ha manifestat que les víctimes del 17-A estan valorant presentar un recurs a la sentència de l'Audiència Nacional. "És aviat per decidir què farem i ho hem exposat a les víctimes i prendrem una decisió aviat", ha dit García després d'una reunió que han mantingut. L'Audiència Nacional va condemnar a 53 anys i mig de presó a Mohamed Houli Chemlal i a 46 i mig a Driss Oukabir pels atemptats terroristes del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. García ha celebrat que s'hagi ampliat el nombre de víctimes, però ha manifestat que Mohamed Houli Chemlal i Driss Oukabir "han de respondre dels assassinats", ha dit García.

L'Audiència Nacional va condemnar a 53 anys i mig de presó a Mohamed Houli Chemlal i a 46 i mig a Driss Oukabir pels atemptats terroristes, i va condemnar a vuit anys de presó a Said ben Iazza per col·laboració amb organització terrorista. El tribunal els va condemnar per pertinença a organització terrorista, fabricació i dipòsit d'explosius de caràcter terrorista i intent d'estralls de caràcter terrorista, a més de 29 delictes de lesions per imprudència greu. En canvi, no els va considerar culpables directes dels morts a Barcelona i Cambrils com demanaven algunes acusacions.

García ha dit que van ser enviats a la presó en un primer moment pel delicte d'assassinat, però després, ha afegit, això va desaparèixer. "Aquestes dues persones (Mohamed Houli Chemlal i Driss Oukabir) han de respondre dels assassinats", ha remarcat. Per contra, l'advocat ha dit que s'han de felicitar perquè les víctimes de Barcelona i de Cambrils estan incloses a la sentència i s'han ampliat incloent persones que fins ara no estaven reconegudes. "Això obre la possibilitat que cap víctima es quedi fora i sense el reconeixement que es mereix", ha declarat García. Entre d'altres, ha celebrat que s'hagi reconegut "el maltractament sistemàtic a les víctimes".

Per la seva part, la presidenta de la Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats pel Terrorisme (UAVAT), Sara Bosch, ha demanat a les institucions que treballin més. "S'han de resoldre coses i ho venim dient des de fa molts anys". Ha manifestat que l'UAVAT és la veu de les víctimes. "No tenim cap objectiu que donar la veu i demostrar els errors sempre amb l'ànim que es faci autocrítica i es millori". Bosch considera que "la sentència posa en evidència unes contradiccions administratives greus, una manca de col·laboració i de feina greu". El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha destacat que tenen una sensació agredolça amb la sentència. "Agre perquè com ajuntament volíem que hi hagués un judici per assassinat i els dèficits en la instrucció ens ho han impedit". Serra també ha declarat que totes les expectatives que es tenien no han pogut ser correspostes. 315 víctimes Per altra banda, també ha ressaltat que hi ha "una sensació satisfactòria" perquè en la sentència de més de 1.000 pàgines es reconeixen 315 víctimes i és "un punt d'inflexió" i "obre possibilitats de reparació per aquestes".