L'advocat Jordi Pina ha anunciat aquest diumenge que preveu presentar les demandes de Jordi Turull i Josep Rull al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg, a mitjans de juny. En una entrevista a RAC1, Pina ha explicat que ja té el vistiplau de Turull a un esborrany del text, i que preveu presentar-lo al mateix temps que el de Rull perquè seran molt semblants. El dia que el diari 'El País' ha publicat que el govern espanyol preveu que els indults s'aprovin en un termini d'un mes, que siguin limitats i reversibles, Pina ha alertat que condicionar la mesura de gràcia obre la porta a "interpretacions" per part de qui pugui governar a Espanya en un futur.

Pina ha explicat que la demanda a Estrasburg de Turull està "molt avançada" i que els arguments no variaran en funció de si hi ha o no indults. Un cop té l'aval de Turull, Pina ha explicat que el text s'acabarà de consensuar amb les defenses dels altres presos, perquè "és una cosa que els afecta a tots". La previsió de l'advocat és presentar al mateix temps les demandes de Turull i Rull, els únics que de moment ho poden fer perquè ja tenen sentència del Tribunal Constitucional (TC), perquè seran "pràcticament iguals".

Una part important dels arguments que s'utilitzaran, segons ha explicat Pina, es basaran en els vots particulars emesos pels magistrats del TC, Juan Antonio Xiol i Maria Luisa Balaguer, que van considerar "desproporcionades" les penes pel 'procés'. "Que dos magistrats del TC s'alineïn amb la tesi de la defensa és un fet molt important de cara al TEDH", ha dit.

Pina també ha explicat que, segons el calendari previst pel TC, el següent pres que hauria de tenir sentència és Jordi Sànchez. De fet, creu que ja l'hauria de tenir. "No sé què està passant, però triga més del que tocava, en condicions normals hauria d'estar feta al maig", ha assegurat.

Indults

Pel que fa a la informació de 'El País' sobre els indults, Pina veu "plausible" que aquests arribin entre finals de juny i principis de juliol, que siguin limitats i reversibles. Sobre aquest últim punt, ha alertat que uns indults condicionats a no reincidir "permetria unes interpretacions que es podrien fer amb un altre tipus de govern espanyol". "Seria objecte d'una interpretació molt complexa", ha advertit. Pina s'inclina a pensar que si hi ha indults no es farà amb un condicionant com aquest, tot i que "res ho impedeix".

"Em costa entendre que el govern espanyol pugui fer un condicionant d'aquest tipus", ha reblat.Pina també creu que Vox no té "legitimitat" per presentar un recurs contra els indults davant de la Sala Tercera Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem. De fet, ha recordat que el mateix Suprem li va acceptar una impugnació al fet que Vox –que va exercir d'acusació popular en el judici- pogués opinar sobre els indults. Per Pina, els únics que ho podrien fer serien la Fiscalia o l'Advocacia de l'Estat.