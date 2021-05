Dues parelles d'homes gais van patir ahir dissabte a la nit una pallissa homòfoba a la platja del Somorrostro a Barcelona, segons ha avançat el digital 'Tot Barcelona' i ha confirmat a l'ACN el president de l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez. Pels voltants de les 22.00 hores, les víctimes estaven amb altres amics xerrant tranquil·lament a la platja quan van irrompre quatre joves "molt violents" amb escopinades, insults de 'maricons de merda' i amenaces. Els agressors –d'entre 25 i 30 anys- van augmentar la seva hostilitat i van començar a donar cops de puny i puntades de peu a les dues parelles d'homes gais. Una de les víctimes ha patit ferides de gravetat, amb diversos hematomes i una fractura maxil·lar.

Segons l'OCH, aquest agredit està ingressat a la Vall d'Hebron i serà intervingut quirúrgicament. L'escena va ser "molt violenta", però cap dels assistents a la platja del Somorrostro es va enfrontar als atacants ni va fer cap gest per ajudar les víctimes, que ja han presentat denúncia davant els Mossos d'Esquadra.

L'agressió múltiple homòfoba de la platja del Somorrostro no va ser l'única que es va produir ahir dissabte a Barcelona. Hores abans, un jove gai va denunciar ferides lleus a la mà per una puntada de peu al barri de Gràcia. "Condemnem aquesta espiral homòfoba patida per cinc homes gais a Barcelona, a Gràcia i el Somorrostro", ha denunciat Rodríguez. "Tots els agressors han actuat amb absoluta impunitat i exigim màxima contundència a totes les administracions", ha continuat el president de l'OCH. "Estic absolutament aterrat i enfadat amb aquesta espiral molt perillosa de LGTBIfòbia", ha continuat Rodríguez, que ha informat que l'Observatori ha activat els protocols per aquests casos i s'ha posat en contacte amb el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra.

"També ens agradaria contactar en breu amb la nova consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, per posar fi a aquesta violència", ha afegit el president de l'OCH, que recorda que ja són 75 les incidències homòfobes que s'han produït a Catalunya durant el 2021. "Des de l'Oficina No Discriminació activem protocol per garantir assessorament jurídic i acompanyament psicosocial a les víctimes. No normalitzarem mai aquesta situació", ha afegit el propi regidor Marc Serra a les xarxes socials.