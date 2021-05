La Sagrada Família de Barcelona reobrirà a partir d'aquest dissabte per a tots els visitants els matins dels caps de setmana en horari de 9 a 15 hores, ha informat la basílica.

La Junta Constructora de la Sagrada Família ha assegurat que aposta per la reobertura, però sempre subjecta a canvis segons l'evolució de la pandèmia de coronavirus.

Al juliol del passat any, el temple va voler homenatjar la ciutadania amb entrades, però una part del col·lectiu no va poder gaudir-lo a causa del tancament a l'octubre, per la qual cosa les visites ajornades d'Hora Barcelona estan previstes per a enguany.