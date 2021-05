El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest matí el nou centre de vacunació Sala Berlín-Camp Nou, a l'interior de l'estadi del FC Barcelona, des d’on ha fet una crida “a vacunar-se tothom, sense por”. “Tots els que tinguin dubtes, que no en tinguin, que es vacunin”, ha demanat el cap del Govern, perquè “vacunar-se és important, ens protegeix a nosaltres i a tot el nostre entorn”. I ha anunciat que “a finals d’aquesta setmana ja estarem al voltant de 3 milions de catalans i catalanes que hauran rebut la primera dosi, i 1.300.000 amb tot la pauta completa”. “Són xifres importants”, ha destacat, però “no podem abaixar la guàrdia”.

El cap de l’Executiu, acompanyat del president del FC Barcelona, Joan Laporta, i del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha fet un recorregut per les instal·lacions d’aquest nou centre, que ha dit “és un espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona que ens ajuda a conscienciar la ciutadania, i suposa un pas endavant encara més de vacunació massiva de la població catalana”. I, en aquesta línia, ha agraït “la predisposició des del primer moment del F.C. Barcelona a col·laborar en aquesta iniciativa”.

El president Aragonès ha volgut deixar clar que “la vacuna funciona” i que gràcies també “a la responsabilitat de la ciutadania i a la bona feina dels professionals sanitaris i dels serveis essencials veiem ja la llum al final del túnel”. Però, tot i això, ha volgut insistir en què cal “seguir-nos protegint, perquè si una cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia és que molt sovint hem tingut sorpreses, canvis, noves variants, i, per tant, sempre hem d’estar alerta”.

El president s’ha congratulat que “ens anem acostant cada cop més a la immunitat de grup” i que les dades epidemiològiques actuals “ens estan alleujant i ens han permès anar fent un procés d’obertura d’activitats, d’anar traient les restriccions que s’havien hagut de posar en marxa per protegir la població”. En aquest sentit, ha recordat que el risc de rebrot està situat a 108 i la RT a 0.96; que a Catalunya hi ha en aquests moments 776 pacients hospitalitzats per Covid, i 270 persones estan ingressades a les unitats de cures intensives, a qui ha transmès “tot l’escalf, suport i ànims”.

El nou centre de vacunació Sala Berlín-Camp Nou té una capacitat de 2.500 dosis setmanals i romandrà obert durant 3 setmanes. La coordinació assistencial és de l’Hospital Clínic, que hi aporta el personal mèdic i d’infermeria, i també de l’atenció primària del CAPSBE i del CAP Sarrià, que hi aporta els professionals administratius pel registre i l’atenció al ciutadà.