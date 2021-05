L'startup catalana eSea acaba de llançar al mercat el primer propulsor elèctric portàtil i acoblable a qualsevol embarcació lleugera per a la pràctica d'esports nàutics, com caiac o paddle surf. La filosofia és la mateixa que la de la bicicleta elèctrica, on un petit motor acompanya la pedalada. En el cas d'eSea, el sistema de propulsió aquàtic permet a l'usuari donar a l'embarcació una embranzida addicional mentre es rema, ja sigui com a assistent de la navegació o com a propulsor principal per recórrer petites distàncies. A més de l'usuari final, eSea està pensat també per a escoles de formació i per a cossos de rescat i salvament. L'objectiu de l'start-up es vendre un miler d'unitats aquest estiu per poder consolidar el projecte.

El director comercial d'eSea, Fran Martín, explica que la pràctica de qualsevol esport nàutic amb la incorporació del propulsor ofereix una nova experiència a l'usuari. "És com practicar un esport diferent", afirma. Martín comenta que el propulsor també fa més accessible l'esport a més gent perquè permet gaudir-lo "independentment de la tècnica o forma física".

Per als creadors, el seu ús en clubs i escoles permet un millor aprenentatge i millora de la tècnica dels alumnes. Destaquen també la propulsió com un element de seguretat addicional, ja que permet a l'usuari "reaccionar davant qualsevol contratemps al mar" i li permet un "retorn ràpid a terra" si fos necessari, així com una major agilitat en situacions de rescat.Una de les principals característiques que destaquen els seus creadors, més enllà dels aspectes tècnics, és la versatilitat i polivalència del producte. L'eSea es pot instal·lar "a qualsevol cosa que floti", ja que està pensat per poder-se acoblar a qualsevol embarcació lleugera independentment del fabricant o tipus d'embarcació.

El dispositiu és un click & go de fàcil instal·lació i el seu pes, per sota dels tres quilos, fa que no suposi una càrrega addicional a l'embarcació on s'instal·li quan no està activat. "No és un element que modificarà el comportament de l'embarcació", asseguren Fran Martín i Iñigo Barron, conseller delegat de la marca.L'eSea aprofita l'espai de la quilla i queda totalment integrat a l'embarcació. Durant la navegació és l'usuari qui l'activa quan li fa falta una propulsió addicional a través d'un comandament a distància que es pot instal·lar al canell o al rem. L'aparell té una autonomia de dues hores i permet tres nivells d'assistència.

Un enginy de km 0El projecte es va iniciar el 2019 i en els últims mesos s'han conclòs totes les fases de disseny i implantació del propulsor. Actualment l'start-up està en fase de llançament a través sobretot de clubs esportius i escoles de nàutica. L'objectiu dels seus creadors és arribar al públic final i ajudar a democratitzar i modernitzar l'esport nàutic.L'eSea, detallen, és a més un producte de km 0, ja que tota l'enginyeria, disseny, injecció, electrònica i muntatge s'ha fet a l'entorn de Barcelona. Les bateries es munten a Rubí, l'electrònica és de l'Hospitalet de Llobregat, l'enginyeria del Papiol i la injecció del plàstic es fa a Sabadell.