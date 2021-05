Els contraris a la independència de Catalunya, amb un 48,7%, continuen superant els que sí la volen (44,9%), segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). En l'enquesta realitzada a 1.200 persones entre l'11 i el 19 de maig, creixen els que no volen la independència en un punt respecte al gener. Pel que fa als favorables a la independència, augmenten en quatre dècimes. A la pregunta de si els catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum, el 75,1% manifesta que està molt o bastant d'acord, mentre que només un 18,7% diu que està bastant o molt en desacord. D'altra banda, un 72,3% dels enquestats prefereix una república i un 15,1% aposta per una monarquia.