Adif i Adif Alta Velocitat va perdre 223,76 milions d'euros entre el gener i l'abril en comparació al mateix període de l'any passat, quan el resultat negatiu va ser de 177 milions d'euros, segons ha informat l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries. Les dues entitats van sumar un import net de la xifra de negocis de 283,67 MEUR, un 17% menys per la caiguda dels tràfics ferroviaris, mentre que l'Ebitda entre gener i abril va ser -46,59 MEUR en comparació amb els 2,85 MEUR dels quatre primers mesos del 2020. Tot i aquests resultats negatius, la recaptació per cànons a l'abril en les línies d'Adif va pujar 44 MEUR (+57,2%), i en les línies d'alta velocitat va créixer un 191%, fins als 21,3 MEUR per l'augment dels tràfics en un 142,12%.

En aquest sentit, destaca especialment l'eix Madrid-Barcelona-frontera francesa, amb un augment del 306,82%, seguit de l'eix entre la capital espanyol (+191,36%) i l'est de la península i l'eix Madrid-Valladolid-León-Zamora, amb un 175,1% més.La recaptació conjunta d'Adif i Adif Alta Velocitat per la utilització d'estacions va créixer un 76,7% a l'abril, fins als 5,38 milions d'euros, i la que correspon a altres instal·lacions va créixer un 8,63%, fins als 1,68 milions d'euros.D'altra banda, el consell d'administració d'Adif ha aprovat en la seva última reunió dels comptes anuals de l'entitat del 2020, que inclouen en el seu conjunt l'impacte de les mesures per impedir la propagació de la Covid-19. El resultat de l'exercici va ser de -193,37 milions d'euros. L'import net de la xifra de negocis es va situar en els 550,36 milions d'euros, un 17,4% menys que l'exercici del 2019.Aquest descens s'explica per la caiguda d eles liquidacions per cànons ferroviaris derivats d'aquestes restriccions. La recaptació per cànons per ús d'infraestructura es va reduir un 16,91% fins als 513,48 milions d'euros pel retrocés en els tràfics. La caiguda de producció va ser especialment acusada en els serveis de llarg recorregut, amb un 54%.