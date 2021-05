El Santuari de Santa Maria de Montserrat ha acollit aquest dissabte una pregària per demanar la fi de la pandèmia del coronavirus i dedicada especialment als voluntaris. L'oració s’emmarca en una iniciativa del papa Francesc que implica 30 santuaris d'arreu del món i que proposa una 'marató' d’oracions, una cada dia del mes de maig.

250 persones han omplert la Basílica, l'aforament màxim permès per les normes de la covid-19, i algunes desenes més han seguit l'oració des de l’exterior. Montserrat va ser escollit com un dels santuaris més emblemàtics i representatius del món pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, que organitza aquestes oracions.