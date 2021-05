El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, ha inaugurat el seu mandat llançant un avís al Govern. "No acceptarem un executiu format per dos partits que governin en paral·lel; exigirem un Govern amb mirada holística", ha dit en el seu primer discurs després de tornar a ser nomenat secretari general del sindicat. "Voldrem polítiques econòmiques que tinguin a veure amb el discurs del president Aragonès, qui diu que defensarà un contracte social a Catalunya que no deixarà ningú enrere; que li quedi clar al Giró!", ha exclamat Pacheco. Durant la seva intervenció, el líder sindicat ha tornat a lamentar l'absència presencial d'Aragonès i ha reclamat al govern espanyol, la derogació "immediata" de la reforma laboral.

Pacheco, que ha pronunciat el seu discurs davant els més de 600 delegats sindicals de CCOO a Catalunya, ha resumit quines seran les principals línies d'actuació durant els pròxims quatre anys. Acompanyat del secretari general de CCOO a l'Estat, Unai Sordo, Pacheco ha assenyalat que els eixos del seu mandat seran la restauració de l'estat del benestar, l'aposta per un treball digne, la creació d'un institut català de la dependència i un pla per millorar les condicions de vida del jovent del país.

En aquest sentit, el líder sindical ha emplaçat el Govern a "teixir aliances" per tirar endavant un "canvi de model productiu". "No podem acceptar que les noves fórmules de treball arribin a les nostres vides per acabar precaritzant-les", ha subratllat. Alhora, ha exigit al Govern que es posi "ja" a treballar per impulsar la recuperació econòmica.

En relació amb aquesta qüestió, Pacheco ha subratllat la importància dels fons de recuperació de la Unió Europea, que s'han de convertir en "la palanca de canvi" per renovar el model econòmic i accelerar la sortida de la crisi. "Hem perdut molt terreny i cal recuperar-lo; no podem desaprofitar l'oportunitat", ha insistit.

En la mateixa línia s'ha expressat el secretari general del sindicat a l'Estat, Unai Sordo, que ha intervingut uns minuts abans que Pacheco. Durant el seu discurs, Sordo ha defensat la importància dels serveis públics, ha carregat contra les veus que critiquen la sostenibilitat del sistema de pensions i ha insistit en la necessitat de derogar "de forma urgent" la reforma laboral impulsada pel PP.

Aprovades totes les resolucions

En la darrera jornada del 12è congrés del sindicat a Catalunya, els delegats també han aprovat per àmplia majoria les cinc resolucions que s'havien presentat fins aquest dissabte. CCOO ha acordat donar suport a les víctimes de conflictes armats internacionals, ajudar a la joventut dins el mercat de treball, comprometre's en impulsar una transició "justa, digital i ecològica" i donar suport a la formació per un futur "més just, sostenible i feminista".

També s'ha aprovat la resolució que portava per nom "Per la reconstrucció nacional i social de Catalunya", on el sindicat ha volgut ratificar el seu posicionament pel que fa a la situació política al país. Tal com constata als seus estatus, "el sindicat respecta i defensa les aspiracions de la ciutadania de Catalunya i l'exercici del seu dret a l'autodeterminació per fer avançar de forma indestriable el progrés nacional o social". "Som una nació i tenim dret a decidir el nostre futur", ha remarcat el sindicat.

En paral·lel, ha manifestat el seu desig perquè el conflicte català se solucioni "a través del diàleg i la negociació" i ha insistit que el contenciós "no se solucionarà a través dels tribunals". "La llibertat dels dirigents polítics i socials que estan a la presó és un pas necessari [...] i des de CCOO sempre hem defensat qualsevol reforma legal que sigui fruit d'un acord polític entre partits i institucions per arribar a una solució democràtica", ha conclòs.