El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de l'Estat ja recullen el nomenament oficial de Pere Aragonès com a president de la Generalitat de Catalunya. Així, en una edició d'aquest dissabte de la publicació catalana es fa públic tant la resolució del Parlament de Catalunya sobre la seva investidura i el resultat que va obtenir, com el reial decret que signen Felip VI i el president espanyol, Pedro Sánchez, nomenant formalment Aragonès per a ocupar la primera institució de Catalunya. A més, el BOE també ha publicat una edició aquest dissabte per recollir el mateix reial decret del monarca i el cap de l'executiu espanyol.

Aquestes publicacions són condició indispensable per a que Aragonès pugui prendre possessió del seu càrrec i comenci a exercir de president. Si res canvia, la Generalitat ha previst que l'acte de presa de possessió es faci el proper dilluns a les 20.15 del vespre.