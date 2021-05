La Generalitat de Catalunya ha anunciat recentment la modificació de les restriccions vigents per la Covid-19. Aquestes mesures entraràn en funcionament a partir de dilluns 24 de maig, i es preveu que s'allarguin fins diumenge 6 de juny.

Mobilitat

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, es limitin en la mesura del que sigui possible, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Activitats socials

Limitació és de 10 persones en trobades socials llevat que es tracti de convivents. No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Empreses

S’ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible.

Congressos, convencions, i activitats assimilables amb al 50% d’aforament amb un màxim de 1.000 persones en espais tancats i 3.000 a l’exterior o amb ventilació reforçada.

Restauració

En aquest cas, les mesures ja van entrar en vigor el passat divendres 20 de maig per odre del TSJC, que també ha incrementat l'aforament que havia decretat la Generalitat.

Terrasses: obertes de 06:00 h a 00:00 h amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla.

Interiors: oberts de 06:00 h a 00:00 h amb el 50% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. Es permet servei en barra amb una distancia de 1,5m

Activitats culturals

Cinemes, teatres, circs, auditoris i sales de concerts, amb un 70% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, o de 3.000 si la ventilació és reforçada. També oberts museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.

Es poden reprendre: les activitats de cultura popular i tradicional, les gales, cerimònies d’entrega de premis i festivals. Els assistents han de romandre asseguts i s’han de respectar les mateixes limitacions d’aforament i les recomanacions de ventilació del punt anterior.

Comerç i centres comercials

50% de l’aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris que també podran obrir els caps de setmana independentment de la seva activitat.

Esport

Instal·lacions i equipaments esportius d’interior i exterior: aforament del 50%. Sense ventilació i qualitat de l’aire reforçada limitació a 6 persones i ús de mascareta en activitats grupals. Es permet l’ús de vestidors.

Competicions: permeses les categories internacionals, professionals, estatals i competicions que hi donen accés, a més de les lligues regulars de qualsevol edat. En aquestes competicions, menys les de bàsquet i futbol professional, està permesa la presència de públic amb la limitació del 50% d’assistents sempre amb seient preassignat, amb un topall de 1.000 persones a l’interior o 3.000 a l’exterior o amb ventilació reforçada.

Activitats recreatives

Equipaments cívics: permeses activitats per a majors de 60 anys amb un màxim del 50% de l’aforament autoritzat si s’acredita que els espais i locals compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Oberts:

Fires i parcs d’atraccions: represa d’activitat amb un aforament màxim del 30% sobre la superfície autoritzada.

Parcs infantils amb un aforament del 50%.

Espais infantils lúdics d’interior amb un aforament del 30% amb restauració.

Universitats i escoles

Universitats: en les activitats teòriques presencials es podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 50% de l’alumnat de cada universitat.

Batxillerat, cicles formatius, ESO, primària, infantil i ensenyaments de règim especial reglats: presencialitat plena.

Formació no reglada i educació en el lleure: Presencialitat fins a 10 persones.

Activitats extraescolars: permeses les activitats extraescolars, de lleure i esportives des de cicle infantil fins a batxillerat i cicles formatius que es realitzin dins o fora dels centres educatius.

Permesos els desplaçaments i sortides del centre escolar amb pernoctació.