Les platges catalanes, especialment les de la Costa Brava, i les cases de turisme rural s'ompliran aquest cap de setmana de turistes, sobretot de barcelonins que deixaran la ciutat aprofitant que el dilluns és festa en la capital i altres municipis catalans. De fet, 313.628 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana des del divendres fins a les 10.00 hores d'aquest dissabte, un 12% menys respecte a l'operació sortida equivalent en 2019, abans de la pandèmia, però un 3,7% més sobre la mobilitat registrada el divendres anterior.

Els propietaris d'allotjaments turístics coincideixen a assenyalar que, després de mesos de restriccions en la mobilitat, la gent té ganes de fer escapades fora de la seva residència habitual i que l'avanç de la vacunació també el propicia.

La gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centri, Judith Lloberol, explica a Efe que aquesta setmana s'han disparat les reserves dels establiments, que estaran al 100% d'ocupació el dissabte i el diumenge i al 70% el divendres i el dilluns. El 95% dels hotels de la zona ja estan oberts i la resta obrirà a la fi de mes o a principis de juny.

"La gent té moltes ganes de sortir", diu Lloberol, que també assegura que la despesa mitjana ha pujat, potser perquè "molta gent ha estalviat durant la pandèmia".

Francesos en la Costa Brava

Encara que la majoria de reserves s'han fet des de Barcelona, aquest cap de setmana també es veuran bastants francesos en la Costa Brava, segons Lloberol, que preveu un estiu "molt bo" en la zona i creu que, si el temps acompanya, la temporada es podria allargar fins a octubre.

On també s'espera un bon cap de setmana és en la Costa Daurada, segons el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona, Xavier Guardia, encara que només estan oberts aproximadament un 35% dels hotels.

L'obertura de PortAventura World ajuda a atreure clients, però els hotels "no viuen dels caps de setmana" i fins que no arribi el turisme internacional la situació continua sent "complicada", sosté.

Turisme rural

Un altre dels sectors que també registraran una elevada ocupació aquest cap de setmana, pròxima al 80%, són les cases de turisme rural, segons explica Montse Coberó, de la Confederació del Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, Turalcat.

El turisme rural està sent un dels més demandats després d'acabar les restriccions de mobilitat a Espanya i, a Catalunya, els caps de setmana estan registrant una alta ocupació.

A més, ja hi ha moltes peticions de reserves per a juliol i agost, "perquè hi ha ganes de sortir i la gent no es vol quedar sense allotjament".

De moment, els propietaris celebren que s'hagi ampliat a 10 el nombre de persones que poden reunir-se, encara que hi ha cases que tenen fins a 15 places i, "a vegades, no surten els números".

Coberó espera que la normalitat es recuperi a poc a poc, encara que lamenta que el que s'ha deixat de facturar per la crisi "s'ha perdut", la qual cosa ha provocat que alguns establiments, després de mesos sense reserves, han passat a llogar-se com a habitatge a famílies.

Els cámpings

Els càmpings catalans també esperen tenir bona ocupació en els seus allotjaments, com a bungalows o cases mòbils, encara que en el lloguer de parcel·les hi ha més incertesa, ja que, segons el gerent de la Federació Catalana de Càmpings, Ward Wijngaert, els clients nacionals no solen reservar amb antelació i molts decidiran el mateix dia, en funció del temps que faci en cada zona.

Per part seva, la ciutat de Barcelona té aquesta setmana el 36% dels hotels oberts, 158 en total, amb una ocupació que ronda el 25%, una mica superior a la que hi havia abans d'obrir-se la mobilitat, que no arribava al 20%.

El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, assenyala a Efe que, si fa uns dies tenien uns 3.000 turistes per nit, ara tenen uns 6.000 o 7.000, molt lluny dels 60.000 que se solen allotjar a la ciutat per aquestes dates.

Casals preveu un estiu "fluix", ja que el 85% dels turistes que vénen a Barcelona són internacionals, i considera "essencial" que s'activin els esdeveniments perquè torni el turisme de negocis, convencions i fires a la ciutat.