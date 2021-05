El candidat d’ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha promès "autoexigència" a la CUP i ha demanat continuar treballant amb "honestedat i lleialtat". Durant el debat del ple d'investidura d'aquest divendres, Aragonès ha demanat seguir forjant aliances i aprofitar "l'aprenentatge de generacions anteriors". El candidat d'Esquerra ha augurat trobar més punts compartits amb els anticapitalistes per ampliar l'acord "de mínims". En aquest sentit, ha assegurat que no vol quedar-se "aquí", sinó que pretén agrair-los més "acords futurs". També ha destacat diferents punts compartits amb la CUP, com ara la necessitat d'avançar cap a la independència, la justícia social o la salut mental de la joventut catalana.

Aragonès s'ha compromès a treballar amb JxCat i la CUP per convertir la "situació d'angoixa de tanta gent en esperança". "L'acord marca clarament l'element indissociable per la lluita per l'alliberament nacional del nostre país i per la justícia social", ha destacat. El candidat d'ERC ha remarcat que la ciutadania necessita uns "mínims materials" per poder desenvolupar un projecte de vida i portar a terme la idea de "llibertat republicana". "Aquests mínims materials es concreten en algunes de les propostes que s'estan plantejant. La renda bàsica universal és una oportunitat que ens hem d'agafar molt seriosament", ha afirmat.El candidat republicà, a més, ha volgut fer una crida a la joventut catalana. "El país està en deute amb els joves d'aquest país i el deute s'ha de retornar en forma d'un acompanyament sense cap mena de paternalisme, sinó apoderant-los i ajudant a la seva emancipació", ha dit.