El nombre d'ingressats per Covid-19 als hospitals catalans segueix baixant i està ja en 934, 65 menys que en l'últim balanç del Departament de Salut. En canvi, hi ha cinc persones més a l'UCI, en total 369. Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, puja una centèsima, fins a 0,75, mentre que el risc de rebrot baixa un punt, fins a 123. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 166,61 a 163,56. S'han declarat 926 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 620.787. El 3,89% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 12 morts, amb un total de 22.101 defuncions en tota la pandèmia.