El president del grup parlamentari del PSC, Salvador Illa, ha considerat en una entrevista a Rac1 que la decisió del Consell de Ministres sobre les peticions d'indults als presos independentistes no hauria de trigar a arribar. Segons ell, en breu es rebrà al govern espanyol el darrer dels informes preceptius per acabar el tràmit, i aleshores "no tindria sentit que la decisió del Consell de Ministres es demorés gaire". "No seria raonable endarrerir això excessivament", ha afegit Illa, que no ha volgut "anticipar res" sobre la decisió i que prefereix guardar-se la seva opinió fins que es faci públic el posicionament del govern espanyol. Amb tot, està segur que "sigui quina sigui la decisió, serà rellevant per a Catalunya i per a Espanya".

Per a Illa, tant si s'indulta els presos com si no es fa, serà un punt d'inflexió i influirà "en la política espanyola i en la catalana", perquè "és una decisió molt esperada". El socialista creu, però, que els presos "no tenen dret a cap privilegi però tampoc a cap perjudici". Preguntat per la taula de diàleg entre els governs d ela Generalitat i de l'estat, el líder del PSC ha assegurat que, d'entrada, no hi tornarà a participar a les reunions, perquè Miquel Iceta és qui seu en nom del PSC al Consell de Ministres i creu que ha de ser ell qui acompanyi Pedro Sánchez. El que sí té molt clar és que la propera trobada s'hauria d eproduir "quan abans millor" un cop el Govern català estigui constituït.

Per últim, en saber que una de les negociadores de JxCat que es donava per fet que seria vicepresidenta de la Generalitat, Elsa Artadi, ha renunciat a formar part del Govern, Illa ha considerat "sorprenent" l'anunci. "Crec que no afavoreix que el futur Govern arrenqui amb bon peu. Ha sigut llegit per molta gent com una falta de desconfiança. Ella ho ha explicat i diu que es vol dedicar a Barcelona. Està molt bé però al menys ha sorprès molt. És molt fàcil llegir això com una manca de confiança", ha comentat.