Un jutjat de Manresa investiga un presumpte delicte sexual contra una alumna del Conservatori Municipal de Música de Manresa. Segons avança el diari Regió7, el presumpte autor dels fets seria un altre alumne del mateix centre. Els fets haurien tingut lloc a finals de l'any passat, tot i que la direcció del centre no n'hauria tingut coneixement fins uns mesos més tard, quan va traslladar-ho a l'Ajuntament. La víctima seria menor d'edat. L'Ajuntament de Manresa ha decidit personar-se en la causa, tot i que encara no s'ha fet efectiu. De fet, el consistori va aprovar el juliol de 2019 personar-se en totes les causes que s'obrin per agressió sexual a la ciutat sempre que la víctima no s'hi oposi.