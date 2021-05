El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat aquest dijous les mesures cautelars subsidiàries demanades pel Gremi d'Hosteleria sobre les mesures anti-covid del Govern que van entrar en vigor el 9 de maig passat i ha acordat allargar el tancament de bars i restaurants d'11 a 12 de la nit i ampliar l'aforament interior del 30 al 50%. Les mesures entren en vigor tant aviat com es comuniquin a les parts afectades, que podria ser aquest mateix dijous o divendres. Es dona la circumstància que el Govern preveia ampliar l'horari fins les 12 de la nit a partir de dilluns que ve però volia mantenir l'aforament interior al 30%. La resolució adoptada contindrà vots particulars ja anunciats i serà notificada el més aviat possible.

La decisió s'ha pres per l'anomenada sala de discòrdia de la sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal català, ja que reunits els magistrats de la secció competent en la matèria, la secció tercera amb un total de sis magistrats, la votació va quedar tres a tres. La llei preveu la convocatòria de la denominada sala de discòrdia, òrgan col·legiat previst per superar la impossibilitat d'obtenir una majoria. Seguint el torn establert per les normes de repartiment, d'acord amb la matèria, s'han incorporat 3 magistrats a la deliberació de la sala, cosa que feia un un total de 9 magistrat per deliberar.

La petició del Gremi d'Hosteleria tenia, en el seu recurs, una sèrie de demandes que van ser desestimades, per la qual cosa la sala només ha debatut sobre les mesures cautelars subsidiàries, és a dir, sobre la segona opció presentada en el recurs.