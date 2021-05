Els ingressats per Covid-19 als hospitals catalans han baixat del miler. En total són 999 les persones hospitalitzades, 69 menys que fa 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. També baixen els crítics a l'UCI, ho fan en 26 persones i se situen ara en 364. D'altra banda, la velocitat de propagació de la Covid-19, l'Rt, baixa una centèsima, fins a 0,74, mentre que el risc de rebrot ho fa fins a 124 (-4). En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 169,82 a 166,61. S'han declarat 828 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 619.861. El 3,96% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 4 morts, amb un total de 22.089 defuncions en tota la pandèmia.

El risc de rebrot era de 203 entre el 2 i el 8 de maig, i baixa a 124 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa una centèsima a 0,74, per sota del 0,86 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 166,61 entre el 9 i el 15 de maig, per sota dels 235,89 de l'interval anterior.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 9 al 15 de maig n'hi va haver 4.957, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 7.935. Això situa la taxa de confirmats per PCR\/TA en 64,06 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (102,55).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 102.635 proves PCR i 40.264 tests d'antígens, dels quals un 3,96% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (4,91%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,21 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 671.696 casos, dels quals 619.861 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, se n'han sumat 4 de noves, per un total de 22.089 en tota la pandèmia: 14.056 en hospitals o sociosanitaris (+4), 4.563 en residències, 1.177 en domicilis i 2.293 no classificables.Entre el 9 i el 15 de maig s'han declarat 51 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 102.

En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.116persones. La setmana del 2 al 8 de maig n'hi va haver 1.377.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.099 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, vint més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 34.490. En total, han mort des de l'inici 8.823 persones.

Regió de Girona: 132 nous positius

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 70.406 (+132) i 73.834 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.127 persones.El risc de rebrot cau 15 punts, fins a 175, mentre que la setmana del 2 al 8 de maig era de 322. L'Rt es redueix cinc centèsimes fins a 0,69. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 92 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 250. El 5,23% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 123 pacients ingressats (-5).54.000 primeres dosis més i 11.234 de segones

Un total de 2.538.650 persones han rebut una primera dosi de la vacuna contra la covid-19 a Catalunya, 54.063 més que fa 24 hores; i 1.088.545 una segona, 11.234 més. A més, 1.161.500 persones tenen la pauta completa, 13.939 més. Així, el 32,4% de la població té una primera dosi; un 13,9% una segona i el 14,9% la pauta completa.

Aquests percentatges són del 38,1%, el 16,4% i el 17,5%, respectivament, si es té en compte la població de més de 16 anys.Per col·lectius, tenen la primera dosi el 92,3% dels de 80 anys i més; el 90,2% dels de 70 a 79 anys; el 78,4% dels de 66 a 69; el 75,2% dels de 60 a 65 anys, el 32,1% dels de 50 a 59 i el 66,6% dels treballadors essencials.

També la tenen el 95,6% de les persones institucionalitzades; el 84,5% del personal de residències; el 87,6% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 64,7% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari; i el 88,4% dels grans dependents.Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 89,8% de les persones de 80 anys i més; el 54% de les de 70 a 79; el 5,2% de les de 66 a 69; el 7,3% de les de 60 a 65; el 3,6% de les de 50 a 59; el 2,8% dels treballadors essencials; el 84,4% dels grans dependents; el 94% de les persones institucionalitzades; el 80% del personal de residències; el 81,8% del personal d'atenció primària i hospitalària i l'11,8% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari.