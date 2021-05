La portaveu i consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, ha volgut frenar una mica la lleugeresa amb la que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va augurar una ràpida relaxació de l'obligatorietat de portar la mascareta en espais oberts. Sense entrar a valorar si els terminis que Simón preveu són agosarats o no, Budó ha volgut recordar que a Catalunya, que va ser la primera autonomia de l'Estat en implantar la obligatorietat, "serà el moment de deixar de portar la mascareta quan les autoritats sanitàries ho diguin i ho considerin".

La portaveu en funcions, a més, ha recordat el contrast que suposen les previsions de Simón amb "les paraules de fa quatre dies de la ministra de Sanitat, que volia que s'anés a la platja amb mascareta". Budó ha explicat que des que es van instaurar les mascaretes obligatòries, s'han de mostrat com una de les mesures "més importants per a evitar la transmissió" i que, per tant, "seran les autoritats sanitàries les que diguin quan és el moment de deixar d'utilitzar-les" a Catalunya.D'altra banda, ha lamentat les "imatges preocupants" que durant el cap de setmana es veuen a les nits, amb milers de joves havent de ser desallotjats d'espais públics per estar bevent a la via pública, sense mascareta i sense distància entre ells. "Vull fer una crida a la coresponsabilitat. Estem a punt de superar la quarta onada i la vacunació funciona de manera excel·lent, però cal que fem un darrer esforç", ha dit.

Tot i aquests incidents que es repeteixen des que va decaure l'estat d'alarma i no hi ha toc de queda, Budó ha avançat que les bones dades epidemiològiques faran que molt probablement el Procicat relaxi més mesures en la seva propera resolució, que entrarà en vigor el porper dilluns 24 de maig. Així, sense entrar en massa detalls, ha explicat que la nova norma podria "ampliar el nombre de gent amb la que un es pot trobar, relaxar els horaris d'obertura a la nit i ampliar els aforaments en espais privats". Amb tot, no ha volgut donar per segures aquestes mesures, donat que ha insistit que el Govern i el Procicat estan "ultimant els serrells" aquests dies, i que hauran de ser Salut i Interior els que detallin les decisions en els propers dies.