La líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha traslladat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que la investidura de Pere Aragonès és "una oportunitat perduda". La presidenta dels comuns al Parlament s'ha reunit amb la presidenta de la cambra en la ronda de consultes i li ha confirmat el vot negatiu del seu grup. "Després de tres mesos de negociacions, ERC i Junts només proposen tornar a repetir el que no ha funcionat", ha lamentat Albiach a la sortida. I ha criticat que l'acord permet fer un nou executiu però amb "la lògica antiga" i "els interessos de partit per davant".

Albiach creu que les polítiques que es contemplen a l'acord són "molt ambigües" i que "depenen molt de les mans en qui estan". De fet, considera "preocupant" que carteres com les de Drets Socials o Infraestructures quedin en mans dels de Carles Puigdemont. També veu "incertesa" en el terreny nacional: "Prioritzen el diàleg però no sabem fins a quan ni am quina intenció".