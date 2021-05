ERC i Junts per Catalunya s'han posat d'acord per a governar en coalició. El nou Govern tindrà 14 departaments i ERC i JxCat es quedaran la meitat de les carteres cadascú, segons el preacord al que han arribat les dues formacions i que han presentat en una compareixença des del Palau Robert. ERC es quedarà Presidència i mantindrà Educació, i passarà a gestionar Interior i Cultura -fins ara en mans de Junts-. A més, els republicans també lideraran Acció Climàtica i Agricultura, Empresa i Treball i el nou departament de Feminismes i Igualtat. Per la seva banda, Junts es quedarà la vicepresidència i Economia i mantindrà Polítiques Digitals i Territori, que es fusionen. També gestionarà Salut, Acció Exterior, Drets Socials, Justícia i la nova cartera d'Universitats.

Segons el nou repartiment acordat, cada partit es quedarà set departaments. Entre els grans canvis respecte al repartiment actual hi ha la gestió de les conselleries més socials, que passa en gran part a mans de Junts: pilotaran Salut -en campanya ja van anunciar que si guanyaven les eleccions Josep Maria Argimon en seria el titular- i Drets Socials -fins ara sota el nom d'Afers Socials-. ERC, però, retindrà Educació, i passarà a encapçalar Interior, fins ara de JxCat.

D'altra banda, Junts passarà a ser al capdavant del Departament d'Economia, fins ara d'ERC i, de fet, liderat pel mateix Pere Aragonès.

Com a novetat hi ha també la pròpia organització dels departaments. Se'n creen dos de nous, Feminismes i Igualtat -per a ERC- i Recerca i Universitats -per a Junts-. Les competències de Territori i de Polítiques Digitals passaran a un sol Departament, Polítiques Digitals i Infraestructures, també de JxCat

També es fusionaran Empresa i Treball per una banda i Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació per l'altra, tots dos departaments per a ERC.