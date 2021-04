El BIOCOM-SC calcula que les vacunes reduiran un 70% les morts per cas quan s'acabi l'estat d'alarma

El Computational Biology and Complex Systems (BIOCOM-SC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) calcula que es reduiran les morts per covid-19 un 72% quan s'aixequi l'estat d'alarma. El grup ha elaborat un estudi que calcula que, amb el nombre de persones vacunades el 21 d'abril, el 7 de maig –dos dies abans que decaigui l'estat d'alarma a l'Estat espanyol– la protecció per cada cas de covid-19 serà del 42% pel que fa als ingressos hospitalaris –gairebé la meitat– i del 30% pel que fa als trasllats a les unitats de cures intensives (UCI).

El BIOCOM-SC ha puntualitzat que aquestes dades fan referència a la reducció per cas i no volen dir que la vacunació suposi un 70% menys de defuncions en xifres globals. També ha aclarit que no s'ha calculat la reducció de la transmissió del virus, sinó només la protecció personal. L'estudi s'ha fet a partir de dades del Ministeri de Sanitat i de l'Institut de Salut Carlos III, així com del Departament de Salut de la Generalitat.