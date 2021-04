Què es pot fer a partir de dilluns?

El dilluns 26 d'abril entren en vigor modificacions en les restriccions de contenció de la pandèmia provocada per la Covid-19. Com a principal novetat, decau el confinament comarcal que fa unes setmanes va retornar i s'estableixen canvis a sectors com el comerç i l'esport.

Aquestes restriccions es preveu que siguin vigents fins el pròxim dilluns, 3 de maig, amb possibilitat de prorrogar-les.



Mobilitat i activitats socials

A partir de l'aixecament del toc de queda del dia 26 d'abril, estarà permesa la lliure mobilitat interna per tot Catalunya, sempre que es tingui un motiu justificat.

D'altra banda, les reunions i trobades queden limitades a 6 persones llevat que siguin convivents. Tanmateix, es demana que aquestes trobades siguin el màxim restrictives possible.

Restauració i serveis comercials

S'obren els restaurants i bars als centres comercials i s'aixeca la limitació d'aforament de venda als establiments comercials. L'obertura de l'hosteleria, però, seguirà respectant l'horari imposat fins ara, que és de 7.30h del matí a 17h de la tarda. Durant la resta de l'horari es proporcionarà servei per emportar o a domicili, en els casos que sigui possible.



Activitats lúdiques

En el cas d'aquests dos grups de població, es reprèn l'activitat de parcs de jocs amb un aforament del 30% i sense restauració. A part, també es torna a posar en marxa tota l'activitat presencial a batxillerat i cicles formatius.

Ampliació d'aforament al 50%

Aquesta modificació de les mesures de seguretat contra la covid-19 també porta l'augment d'aforament en alguns casos en què, fins ara, estava restringit al 30%. Així doncs, s'amplia l'aforament fins al 50% en actes religiosos i cerimònies civils, equipaments i instal·lacions esportius en espais tancats i competicions esportives interiors.