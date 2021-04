El Procicat estudia permetre als restaurants servir sopars a les terrasses i "suavitzar" el toc de queda

El Procicat estudia permetre als restaurants servir sopars primer a les terrasses i després a l'interior. Així ho ha dit el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, en una entrevista al 324 aquest diumenge, el dia abans que entri en vigor l'aixecament del confinament comarcal.

A més, el titular d'Interior ha obert la porta a "suavitzar" el confinament nocturn abans que s'acabi la vigència de l'estat d'alarma, el 9 de maig, ja que ara mateix la Generalitat ha optat per l'opció més restrictiva i "hi ha marge" per canviar-ho a les 23h00, per exemple.

Sàmper també ha dit que el Govern treballa en una desescalada asimètrica que pot incloure mesures més dures per territoris com Lleida i més relaxades per regions com les Terres de l'Ebre.