Aragonès no descarta «vies alternatives» com un Govern d'ERC en minoria si fracassa l'acord amb JxCat

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, s'ha obert a "explorar altres vies alternatives amb JxCat" si fracassen les negociacions per investir-lo president. En una entrevista amb el diari 'Ara', el líder republicà ha assenyalat que no ha estat ell qui ha "situat la possibilitat d'un Govern d'ERC en minoria", sinó JxCat, però que cal "evitar" una repetició electoral.

Després que veus del partit de Carles Puigdemont s'hagin mostrat favorables a facilitar-li la investidura però quedant-se fora del futur executiu, Aragonès ha subratllat que ERC vol "un Govern amb JxCat i que això es produeixi el més aviat possible", per això ha tornat a situar l'1 de maig com a termini. "És qüestió de voluntat. Si n'hi ha, podem tenir Govern la setmana vinent", ha assegurat.

Sobre l'acord que ERC va tancar amb la CUP i que planteja un termini de dos anys per a la taula de diàleg amb l'Estat, Aragonès ha afirmat que, passat aquest període "s'avaluaran els resultats i, a partir d'aquí, es veurà què és el que cal fer". "No hem d'abandonar aquesta oportunitat de situar en l'agenda el dret a l'autodeterminació i l'amnistia. Seria un error històric. En tot cas que sigui l'Estat qui l'abandoni", ha reflexionat. Així mateix, ha confiat tenir el suport dels anticapitalistes per garantir l'"estabilitat" del Govern durant els dos primers anys de legislatura, abans de sotmetre's a la qüestió de confiança que han pactat ambdues forces.