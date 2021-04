El jurat declara culpable l'acusat de matar una nena a Vilanova

El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat d'assassinat i agressió sexual l'acusat de matar una nena de 13 anys a Vilanova el 4 de juny del 2018. El jurat sosté que l'acusat, que no estava sota els efectes ni de l'alcohol ni de les drogues, va obligar la nena a entrar al seu pis i s'hi va tirar a sobre per atemptar contra la seva identitat sexual i agredir-la.

Segons considera el jurat, l'acusat la va matar amb estrangulació i asfíxia i clavant-li un ganivet, i consideren que va ser una mort «lenta, agonitzant, conscient i cruel».