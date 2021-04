Illa reclama "un Govern que toqui de peus a terra" i apel·la a "l'esperit de Sant Jordi, que uneix tots els catalans"

El president del grup parlamentari del PSC, Salvador Illa, ha reclamat "un Govern que toqui de peus a terra" i ha apel·lat a "l'esperit de Sant Jordi que uneix tots els catalans sense excepcions" per encarar la nova legislatura. En un vídeo distribuït als mitjans, Illa ha admès que aquesta diada no és com la que es voldria celebrar, en condicions normals, però que sí que s'hi "assembla" gràcies a la campanya de vacunació. El dirigent socialista ha posat en valor "la feina i compromís" del sector cultural, "que no ho està passant gens bé", i ha reclamat a la Generalitat "que desbloquegi els problemes dels ciutadans i del sector de la cultura". "Només junts matarem el drac i vencerem la pandèmia", ha afegit.

El líder de PSC al Parlament ha exigit al Govern "que centri les prioritats en vèncer el virus, reactivar l'economia i garantir que ningú queda enrere".

Illa ha dit que Sant Jordi és "una festa admirada arreu del món" i que representa "una de les millors lliçons que la cultura és un bé de primera necessitat". "Què faríem sense llibres, sense el talent dels escriptors, què faríem sense les paraules ni la cultura?", s'ha preguntat.