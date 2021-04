Citen a declarar Mas, Junqueras i Puigdemont per les despeses del Diplocat l'1-O

El tribunal de Comptes ha citat per al pròxim 29 de juny als expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, a l'exconseller de Presidència Francesc Homs i a l'exvicepresident Oriol Junqueras, al costat d'una trentena de membres dels seus «Governs» i alts càrrecs de la Generalitat, per fixar de manera definitiva els diners que calcula es va desviar del Diplocat al 1-O. La quantitat que declari com a responsabilitat comptable se sumarà als 4,1 milions d'euros en què ja va xifrar el referèndum il·legal.

L'organisme fiscalitzador també ha citat a Neus Munté, Andreu Mas, Jordi Turull i Raül Romeva. Aquests dos últims van ser condemnats, juntament amb el líder d'ERC, pel Tribunal Suprem per la seva responsabilitat en el procés per sedició en concurs amb malversació de cabals. D'aquí ve que l'advocacia de l'Estat sol·licités un informe al propi Tribunal de Comptes per a acreditar que la quantitat fixada en un primer moment ja havia estat abonada per a informar sobre els indults contra aquesta condemna. També han de comparèixer les interventores generals de la Generalitat, María Vidal i Rosa Vidal, el secretari general de Diplocat, Alberto Royo, i els delegats del Govern a diversos països.