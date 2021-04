La vacunació massiva obre la porta a deixar d'utilitzar la mascareta

El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha obert la porta al fet que les persones joves i de mitjana edat que ja estan totalment vacunades contra la Covid-19 no usin la mascareta ni respectin la distància social quan es reuneixin amb no vacunats, "sempre que cap dels presents tingui un factor de risc de malaltia greu".

"A mesura que avança la vacunació, la immunització pot permetre lentament la relaxació de l'ús de mascaretes i el distanciament físic. Encara que la relaxació de les mesures de protecció ha de fer-se gradualment i basar-se en una acurada avaluació dels riscos que comporta, confiem que l'augment de la cobertura de vacunació tindrà un impacte positiu i directe en la tornada a la vida normal", ha avançat en un comunicat la directora de l'ECDC, Andrea Ammon.

A més, l'ECDC ha detallat un altre escenari en el qual els estats membres poden considerar l'exempció o la relaxació de les mesures en les trobades entre dos individus, llars o bombolles socials. Per exemple, plantegen la possibilitat de relaxar l'ús de mascaretes i del distanciament físic quan es produeix una reunió entre persones totalment vacunades, encara que siguin persones grans.

A més, i "en algunes situacions", l'ECDC apunta que els requisits de les proves i la quarantena per poder viatjar poden ser "eximits o ajustats" per als individus totalment vacunats. "Les autoritats de salut pública poden considerar la possibilitat d'eximir als individus totalment vacunats de la repetició de les proves en entorns laborals i altres entorns comunitaris", detallen.

En qualsevol cas, l'organisme sanitari europeu explica que aquestes mesures han de mantenir-se en els espais públics i en les grans reunions, "independentment de l'estat de vacunació de les persones".

En aquests moments, es recomana mantenir la distància social i l'ús de la mascareta durant les trobades entre persones vacunades i no vacunades si alguna d'elles és una persona gran o un individu amb major risc de patir malaltia greu de Covid-19 o quan hi ha una alta circulació de variants amb potencial de fuita immunològica.