Junts sospesa esgotar el termini abans d'investir Pere Aragonès

La reunió d'ahir entre ERC i Junts tampoc va representar un avanç significatiu cap al pacte d'investidura i legislatura entre els dos partits independentistes. Segons van informar posteriorment fonts del partit de Carles Puigdemont, prossegueix l'intercanvi de documents sobre els eixos d'actuació del futur Govern i les comissions de seguiment de l'acord, quan es produeixi. La discreció continua presidint les trobades i els terminis són inexistents. Tant és així que a Junts s'apunta ja la possibilitat d'esgotar el calendari.

El factor temps és sempre una clau negociadora. El candidat a president, Pere Aragonès, ha reclamat insistentment un acord com més aviat millor. En les últimes hores, ha esgrimit un mecanisme de pressió: és necessari ja un Govern al 100% que superi la «provisionalitat» perquè el màxim de fons europeus arribin a Catalunya per accelerar la reconstrucció social i econòmica. Però aquest tipus de pressions semblen no fer efecte en JxCat.

Guerra de nervis

Junts llança missatges diversos. D'una banda, repel·leix les exigències d'ERC i algun dels seus negociadors afirma en privat que hi ha marge legal per al pacte fins al 26 de maig -després aquesta data, si Aragonès no és investit, es convocarien noves eleccions automàticament-, de manera que hi ha temps per aconseguir un bon acord. Altres concedeixen la possibilitat que, en haver entrat ja en el programa de govern i l'estructura de coordinació per evitar discrepàncies, es podria accelerar el camí cap a una fumata blanca.

Però tot això sense dates, i molt menys des del punt de vista de Junts, sense sotmetre's a l'exigència d'ERC d'un pacte abans de l'1 de maig. Mentre JxCat allarga el calendari i alimenta la impaciència d'Esquerra, els republicans també llancen dards cap a les tres ànimes dels puigdemontistes: els que estan a favor d'un pacte de Govern; els que optarien per investir Aragonès i passar a l'oposició; i un tercer grup que fins i tot veuria bé provocar unes noves eleccions. Òbviament, Junts nega que existeixi aquesta divisió interna i sosté que no hi haurà comicis i que el seu objectiu és arrencar a Esquerra el millor acord possible.

Per part seva, el PSC busca impedir que la dilatació de les negociacions entre ERC i JxCat per formar Govern congeli l'activitat parlamentària a Catalunya. Després de queixar-se de nou que aquesta falta d'acord està provocant la «paralització» de la cambra, el portaveu adjunt dels socialistes, Raúl Moreno, va anunciar que el seu grup presentarà 35 propostes de resolució per fer front a la situació.

Moreno va explicar que aquestes propostes es vehiculen entorn de tres grans eixos: la lluita contra la pandèmia, la recuperació econòmica i la voluntat de «no deixar ningú enrere».

En l'àmbit de les actuacions derivades de la pandèmia de coronavirus, el portaveu socialista va destacar les que afecten l'àmbit de la salut. D'una banda, els socialistes demanaran que s'«enforteixi l'atenció primària» i la reobertura de centres tancats en uns quants municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Però també volen posar el focus en la salut mental. «La situació abans de la pandèmia ja era molt greu i s'ha agreujat. Tenim llistes d'espera per atendre la salut mental infantil, juvenil i d'adults», va assenyalar. Per això, els socialistes catalans proposen la creació d'una comissió d'estudi sobre la salut mental a Catalunya.