Catalunya permetrà moure's per tot el territori a partir de dilluns

Catalunya es prepara per flexibilitzar algunes de les restriccions vigents atesa la bona evolució dels indicadors epidemiològics de la pandèmia de la Covid-19, especialment a les UCIs, punt de mira dels tècnics de Salut. Segons han avançat fonts del Govern a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Setmanari de l'Alt Empordà, a partir d'aquest dilluns, 26 d'abril, s'aixeca el confinament comarcal i es podrà circular per tot el territori. D'aquesta manera, queda descartat el tancament per vegueries o regions sanitàries, que s'havia apuntat com a mesura intermèdia.

Les mateixes fonts també assenyalen que és «molt improbable» que el Procicat aprovi ampliar horaris de bars i restaurants, una altra de les mesures que estava sobre la taula.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va avançar aquest dimarts que el pròxim dilluns 26 d'abril, «si les dades epidemiològiques acompanyen», Catalunya podria aixecar el confinament comarcal. «Si les dades consoliden aquesta estabilització i petita tendència a la baixa, això podria comportar la reobertura de la mobilitat», va apuntar sense oferir més detalls. Va insistir que la decisió es prendrà aquest dimecres o dijous.