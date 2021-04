Vida després de la vacuna: què pots fer i què no després de la punxada contra la covid

Cada vegada que una persona es vacuna contra la covid-19, el virus té una oportunitat menys d'expandir-se. Així és com, a poc a poc, vacuna rere vacuna, cada petita punxada contribueix a escriure el principi del final de la pandèmia. A Espanya ja són nou milions els ciutadans que han rebut almenys una dosi contra el coronavirus i més de tres milions els que han rebut les dues injeccions necessàries per forjar la immunitat. Ja hi ha més d'un 19% de la població espanyola que respira una mica més tranquil·la sabent que, després de rebre la seva primera vacuna, estan contribuint a construir un escut individual i col·lectiu contra el coronavirus.

Les vacunes mostren que sí que hi ha llum al final del túnel. Però tal com explicava fa uns dies el biofísic Daniel López Codina, «atenció amb el camí que prenem perquè, si ens relaxem massa, el cotxe podria descarrilar-se abans d'arribar al final del túnel». Aquesta agredolça metàfora torna a apel·lar al missatge de sempre. El futur de la pandèmia s'escriu mitjançant decisions a petita i gran escala, des del comportament ciutadà fins a les mesures de prevenció i control. La bona notícia és que el final de la pandèmia és cada vegada més a prop. Però encara falta. Fins aleshores; calma, prudència i vacunes.



Què cal fer després de la vacuna?

Si ja has rebut la teva primera vacuna contra la covid-19, enhorabona. Ja pots respirar amb una mica més de tranquil·litat. Primer, perquè gràcies a aquesta injecció el teu cos està creant un batalló d'anticossos per defensar-te davant una eventual infecció. S'estima que dues setmanes després de la primera punxada el teu sistema immunitari ja ha construït un escut robust. Això implica que, si algun dia entres en contacte amb el virus, tens moltíssimes menys probabilitats d'emmalaltir i de desenvolupar problemes de salut greus. El segon motiu d'alegria és que la teva vacuna també està contribuint a construir una immunitat col·lectiva davant el virus. La mateixa que permetrà tornar a la normalitat.

Tres mesos després de les primeres punxades contra el coronavirus a Espanya, l'efecte protector de les vacunes es mostra cada vegada amb més claredat. Els antígens ja han blindat les residències de gent gran. Tant la corba de contagis com la de mortalitat han caigut en picat als geriàtrics. Els experts estimen que quan els més grans de 70 anys ja estiguin vacunats, les morts per covid-19 es reduiran fins a un 75% i la taxa d'hospitalitzacions caurà fins a un 45%. Aquestes són les xifres que ajuden a entreveure el final de la pandèmia. I quin motiu d'alegria més gran després d'un any tan catastròfic.



Què no fer després de la vacuna?

Les vacunes aporten una dosi de tranquil·litat i optimisme, sí. Però, almenys per ara, aquesta eufòria no significa que puguem abaixar la guàrdia. Les raons són diverses. Per començar, les vacunes no tenen una efectivitat del 100%, per la qual cosa hi ha un percentatge de pacients vacunats que continuen sent susceptibles al virus. Així mateix, mentre una quarta onada de contagis inunda tot Europa, creix el risc que s'expandeixin variants esmunyedisses per a les vacunes. A Sud-àfrica i el Brasil, per exemple, ja s'ha observat que l'eficàcia d'algunes vacunes cau davant determinades mutacions del virus. Aquest fenomen no només preocupa a escala local, sinó que convida a extremar les precaucions arreu del món. Almenys fins que s'aconsegueixi l'anhelada immunitat col·lectiva.

A curt termini, doncs, la vida després de les vacunes hauria de ser tan previnguda com abans de la punxada. «Fins que una proporció important de la població estigui vacunada és vital que totes les persones, tant les vacunades com les no vacunades, continuïn mantenint les mesures de prevenció», esgrimeix el Ministeri de Sanitat. Les recomanacions continuen sent les mateixes. Mascareta, rentat de mans, distància i ventilació. Per ara, també entre persones que ja han sigut vacunades (ja sigui amb una o dues dosis).