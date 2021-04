Un jutge declara nul el desnonament erroni de l'anciana de 97 anys

Rosario Bravo, l'anciana de 97 anys desnonada per error a l'Hospitalet fa dos mesos, ha tingut dues petites alegries judicials en una setmana, encara que segueix consternada per la desaparició dels seus béns i objectes personals. D'una banda, el jutjat d'instrucció número 8 del municipi va declarar nul·la fa uns dies l'acta de llançament del pis, ordenant la devolució de les seves pertinences i condemnant la propietat a abonar les costes del procés. A més, ahir el jutjat número 2 va notificar que admetia la seva demanda penal pels fets, cosa que donarà pas a una investigació del que ha passat. La denúncia penal va ser interposada per la família pels presumptes delictes de prevaricació, robatori, furt i violació de domicili.