Salut creu que cal "reforçar la conscienciació" per estendre la vacunació a població que no viu el virus "tan de prop"

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apostat per reforçar la conscienciació en alguns segments de la població per mostrar que la vacunació és "necessària" i "funciona". En una entrevista a Catalunya Ràdio ha dit que caldrà conscienciar alguns segments de la població que "no viuen la malaltia tan de prop o que no la tenen tan present".

Ramentol ha assegurat que de moment les crides a vacunar-se estan tenint molt bona resposta però ha lamentat que "la campanya d'anada i vinguda amb canvis de criteri" en relació a alguns vaccins està afectant a la confiança de la població. Amb tot, ha insistit que el ritme és "accelerat" i ha afegit que entre dilluns i dimarts s'esgotarà totes les dosis d'AstraZeneca que tenen per administrar.

"Les ofertes que hem estat traient fins ara tenen una resposta increïble", ha remarcat Ramentol, que ha assegurat que "majoritàriament" la població "entén" que la vacunació és "un gest imprescindible".