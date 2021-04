La jove que va perdre un ull denuncia el mosso que va disparar

La jove de 19 anys que va perdre l'ull dret per l'impacte presumptament d'un projectil de precisió en els aldarulls en protesta per l'empresonament del raper Pablo Hasél el passat 16 de febrer a Barcelona s'ha querellat contra dos antiavalots dels Mossos d'Esquadra i el cap del seu equip.

La querellant considera que un dels agent es trobava el passat 16 de febrer a la cruïlla dels carrers Bosch i Via Augusta de Barcelona i que va ser el responsable del tret, mentre que el comandament es trobava també en el lloc i «va autoritzar, ordenar o, si s'escau, no impedir ni supervisar diligentment l'ús dels projectils de foam que s'estava duent a terme de forma antireglamentària i contrària al més elemental sentit comú».

En concret, la querella sosté que no es va realitzar un ús correcte de l'arma de precisió, ja que el protocol aprovat per als Mossos d'Esquadra estableix que els trets amb projectils de foam no han d'anar més amunt de l'abdomen.