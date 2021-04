El Govern prepara un pla de desescalada asimètric vinculat a les dades

El Govern prepara un pla de reobertura i desescalada vinculat a l'evolució de les dades epidemiològiques, que seria asimètric depenent de la situació dels territoris, i admet que el "toc de queda" no podrà aplicar-se si finalment decau l'Estat d'alarma el proper 9 de maig.

El declaracions a Rac1, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que l'executiu català treballa en aquest pla de desescalada gradual semblant al de la passada tardor.

Budó ha defensat que si es consolida l'estabilització de les dades epidemiològiques dels últims dies i s'inicia una tendència a la baixa de les mateixes, al costat del procés de vacunació que ja està "tenint efecte", el Govern ha de començar a dissenyar un pla de reobertura i de desescalada gradual per implementar sempre que les xifres "l'acompanyin".

Aquest pla, ha dit la consellera, seria asimètric com ja es va fer el passat any, amb mesures "no tan generalitzades" sinó "més territorials. En aquest punt, ha recordat que el 2020 el Govern va fer intervencions "quirúrgiques" en determinats territoris com la Conca d'Òdena o les comarques del Segrià.

Després que ahir el Govern prorrogués el confinament comarcal fins al proper 26 d'abril, la consellera ha assegurat que el confinament per vegueries "no està descartat en absolut": "Pot ser una solució, podria ser un primer pas en la desescalada i en la reobertura de la mobilitat".

Com a govern, "el nostre compromís" és que "no estarem ni un dia més de l'estrictament necessari" amb mesures restrictives, ha agregat. Quant a la possibilitat que l'Estat d'alarma decaigui finalment el 9 de maig, Budó ha subratllat que l'executiu català estudia "alternatives legals" per poder aprovar mesures restrictives mentre siguin necessàries.

Tot i això, ha admès que sense el paraigua de l'Estat d'alarma "no es pot aplicar" el "toc de queda": "Va ser una de les raons principals d'aquest segon Estat d'alarma. El Govern de la Generalitat no té capacitat reguladora per aplicar-lo", ha dit.

En aquest sentit, ha acusat al president del Govern, Pedro Sánchez, d'"irresponsabilitat", ja que la pandèmia "està plenament entre nosaltres", i ha titllat les seves intencions d'"electoralistes" i no "sanitàries".