Cinc rescats dels Bombers al medi natural en menys de tres hores

Els Bombers de la Generalitat han fet aquest dissabte al matí cinc rescats al medi natural en menys de tres hores.

La primera actuació ha estat a les 9.20 hores a Vacarisses (Vallès Occidental) per una dona que ha patit un desmai en un corriol i ha estat evacuada a l'Hospital de Terrassa. El segon avís ha estat a les 9.54 hores per un ciclista que ha caigut i s'ha fet mal a la zona de Can Codina a Cerdanyola del Vallès. El tercer rescat ha estat a les 9.56 hores per una ciclista amb una forta contusió al braç en una caiguda al turó de la Coscollada, a Badalona (Barcelonès). La quarta actuació s'ha produït a les 11.15 hores a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), per una persona accidentada i amb lesió al turmell al bosc del Gavatx.

Finament, a les 12.03 hores s'ha rebut l'avís d'un cinquè accident al medi natural. Ha estat a Lloret de Mar (Selva) quan una excursionista ha relliscat i s'ha fet mal al peu a tocar del monument a la Dona Marinera. Ha estat traslladada a l'Hospital de Blanes.