Canadell s'afilia a JxCat després d'anar com a independent a les llistes del 14-F

El diputat de JxCat Joan Canadell va anunciar ahir que s'ha fet militant del partit. Canadell, que anava com a independent a les llistes de les eleccions del passat 14 de febrer, va ser escollit diputat al Parlament per Junts. El nou afiliat va assegurar ahir, en un fil publicat al seu perfil de Twitter, que les darreres setmanes ha vist com JxCat «ha prioritzat el país davant del partit» i ha dit que això l'ha fet sentir «còmode» per fer el pas i «ajudar a consolidar l'espai polític». «És l'opció més vàlida per assolir l'objectiu, i la que millor manté l'esperit de l'1 d'octubre», va considerar.

Canadell afegeix que vol aportar el seu «esforç i coneixement» per construir «una república catalana fonamentada en una societat del coneixement, empoderada, territorialment activa, amb ocupació de qualitat, impostos justos i una economia internacionalitzada». Per a l'expresident de la Cambra de Barcelona, «tot això farà possible una veritable societat del benestar, de nivell europeu». Joan Canadell també insta a «seguir lluitant» a «tots els que teniu una visió de país com la que plantejo». «Confio en que podrem fer plegats, un gran país per viure, estimar, somiar i fer els somnis realitat», va finalitzar.