El Govern manté el confinament comarcal a partir de dilluns

El Govern ha decidit finalment mantenir el confinament comarcal a partir del proper dilluns, que és quan vencia l'última resolució. Segons ha pogut saber l'ACN, tot i que hi ha hagut debat sobre si obrir el confinament per vegueries o regions sanitàries, finalment s'ha decidit optar de moment per mantenir la situació actual i se seguirà estudiant en els propers dies. Diverses veus havien reclamat ampliar el confinament, entre ells diversos alcaldes de l'Ebre, del Pirineu o la pròpia alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També alguns consellers de JxCat s'hi havien posicionat en aquest sentit, com ara la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, o el d'Interior, Miquel Sàmper.