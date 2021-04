PIMEC posa en marxa una campanya gratuïta amb 85.000 tests ràpids d'antígens per garantir la salut i la prevenció als llocs de treball

Amb la col·laboració del Departament de Salut, la patronal PIMEC de la que en són membres els mitjans de comunicació de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), inicia un rastreig proactiu de casos positius de Covid-19 a les pimes i autònoms per aturar l'expansió del virus i donar continuïtat a la reactivació de l'activitat empresarial en benefici de la recuperació econòmica.

Amb l'objectiu de continuar garantint la salut de les persones i de donar passes en la prevenció als llocs de treball davant l'inici de la quarta onada, PIMEC ha posat en marxa una nova campanya PIMEC Covid free per a les pimes i autònoms per mitjà d'una realització massiva de 85.000 tests ràpids d'antígens gratuïts als centres de treball i polígons industrials i zones de concentració laboral arreu del territori català.

Aquest test és gratuït, només s'haurà d'abonar l'import del personal sanitari obligatori per realitzar la prova (a partir de 18€/persona). Els tests ràpids d'antígens estan pensats per adaptar-se a les necessitats i a la dimensió de les empreses, autònoms i associacions d'arreu de Catalunya, i ofereixen diverses opcions, com anar a fer el test a les instal·lacions de les seus i delegacions de PIMEC, unitats mòbils adaptades o el servei in-company.

Per consultar les condicions per a cada cas us podeu informar a https://www.pimec.org/ca/tests-rapids-dantigens

El servei inclou:

Test ràpid d'antígens.

Personal sanitari.

Gestió i destrucció del rebuig de les proves realitzades.

Anàlisi i gestió de resultats (segons protocol establert).

Assessorament científic

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha explicat que aquest cribratge "forma part de la voluntat inequívoca dels empresaris del nostre país per demostrar que és possible el manteniment de l'activitat econòmica amb la màxima seguretat per a la salut de les persones". "Com venim dient des de PIMEC, els tests -com s'ha demostrat- són la solució mentre no arriba la vacunació total, ja que aquesta hauria de ser la solució", ha afegit el president de l'entitat.