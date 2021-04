ERC i Junts intercanvien retrets després de dos mesos de negociació estèril

Vilalta va afirmar que Aragonès no tindria cap problema per liderar la negociació.

Que demà es compleixin dos mesos des de les eleccions no sembla que hagi de fer efecte en els negociadors d'ERC i JxCat de cara a aconseguir la investidura del republicà Pere Aragonès. L'escenari és el següent: Junts se sent poc estimada per una Esquerra que va esgotant la seva paciència, mentre la CUP aprofita l'impàs per intentar polir el seu preacord amb els republicans i els comuns pressionen perquè el PSC mogui fitxa d'una vegada a la recerca d'un Govern alternatiu.

Efectivament, a ERC la paciència va cotitzada. El pas de les setmanes ha anat esgotant les existències d'aquesta virtut tot i el que els republicans consideren «gestos de generositat». Com el suport a Laura Borràs com a presidenta del Parlament i a Aurora Madaula com a substituta del purgat Jaume Alonso Cuevillas a la Mesa de la Cambra. Creu Esquerra -de fet, estan convençuts d'això des de ja abans de la sessió d'investidura fallida- que el seu soci està «allargant» injustificadament les converses per arribar a un acord que permeti investir Aragonès.

«Cap escull insalvable»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va reiterar que no hi ha «cap escull insalvable» i, responent a una de les demandes postconvergents, va assegurar que el mateix Aragonès, si cal, «no té cap problema a liderar ell mateix» la negociació per desbloquejar l'acord.

Minuts després compareixia la portaveu de Junts, Elsa Artadi. L'executiva del partit i algunes assemblees territorials confirmen una doble posició interna: els que estan a favor de quedar fora de la Generalitat si cal i els que volen un pacte, però un bon pacte. Artadi es va limitar al guió: cal concretar i Junts no se sent interpel·lada pel calendari, tot i que és conscient de «la pressa i la voluntat de la ciutadania» d'aconseguir un Govern.

La CUP demana polir el pacte

Fonts de Junts asseguren que és ERC la que no posa tot el necessari per convèncer-los. I en aquest vodevil apareix la CUP per intentar polir el preacord assolit amb Esquerra. Els anticapitalistes i els republicans han reprès les comissions sectorials que van obrir per negociar diversos àmbits temàtics (habitatge, salut, educació i medi ambient, entre d'altres) després que la militància cupaire considerés que el contingut pactat per facilitar la investidura d'Aragonès era insuficient.

Paral·lelament, les bases del partit pressionen per debatre com més aviat millor sobre la presència de la CUP en el pròxim Govern. La majoria d'organitzacions s'inclinen per no formar part del Consell Executiu, com a mínim, fins que aquest porti dos anys en marxa, quan es podrà avaluar el compliment de les mesures que conté el preacord.

En paral·lel, els comuns no renuncien al fet que a Catalunya hi hagi un Govern d'esquerres. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va reclamar al socialista Salvador Illa i a Aragonès que es posin en contacte per intentar un pacte alternatiu. En concret, va demanar a Illa que truqui al líder d'ERC per aconseguir el suport dels republicans, imprescindible perquè el candidat del PSC es convertís en president.

En resposta a l'entrevista d'Illa a El Periódico, en què sostenia que no renuncia a ser investit davant la «via morta» en què es troben les negociacions entre els partits independentistes, el portaveu dels comuns va afirmar: «El que li demanem a Illa és que, si és la seva proposta, la treballi, perquè no cauen del cel les propostes. Impliquen interlocutar amb la gent. Seria una bona idea que Illa truqués a Aragonès, li demanés una reunió i parlessin».