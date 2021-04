Un 10% dels citats per vacunar-se amb AstraZeneca no es presenta

Al voltant del 10% dels catalans que aquests últims dies tenien hora per vacunar-se de la covid amb la vacuna d'AstraZeneca no han acudit a la cita. La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha dit que l'objectiu del departament és que es vacuni tothom i han refermat la seguretat de totes les vacunes. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dit que no poden saber els motius de l'absentisme perquè els ciutadans no han de justificar-lo.

Cabezas ha explicat que aquest dimecres es debatrà sobre si se submnistra la segona dosi d'AstraZeneca al personal essencial menor de 60 anys que ja ha rebut la primera dosi. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat al govern espanyol que decideixi aviat si s'inoculen o no, perquè a partir del 26 d'abril ja s'haurien de posar les segones dosis. "La covid no dona treva i no podem eternitzar les decisions", ha expressat.