Un intent de robatori en un domicili que tenia una plantació de marihuana va acabar dissabte a la nit amb un mort i un detingut a Rubí. Els Mossos van rebre l'avís cap a la mitjanit d'una persona ferida durant un robatori violent en un immoble. Patrulles i dotacions del SEM es van desplaçar al lloc i van localitzar la víctima, però no van poder r res per salvar-li la vida. L'home que vivia a la casa on hi havia la droga va ser detingut.